Présidentielle 2024 : La Raddho appelle le Président Macky Sall au respect de la parole donnée La Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (Raddho), Ong non partisane et laïque, par la voix de son Secrétaire général, exprime ses vives préoccupations concernant les agitations sociales et politiques qui secouent le pays en ce moment. Une situation d’effervescence et de risques de troubles accrus, qui serait liée «aux ennuis judiciaires de l’un des leaders de l’opposition et aux intentions prêtées au Président Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat à la tête du pays».

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2023 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Or, tient à rappeler M. Sadikh Niass, « l’article 27 de la Constitution affirme clairement qu’aucun Président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Selon l’Ong, rapporte Emedia, ces points de tension sont à l’origine de manifestations interdites qui ont abouti à des vagues d’arrestations de citoyens, dont « la plupart ne faisait qu’exercer leur droit constitutionnel de manifester ».



La Raddho se dit fermement opposée « aux arrestations tous azimuts, la pratique des retours de parquets sans base légale ainsi que les traitements inhumains et dégradants subis par les personnes interpellées ». Des pratiques, selon elle, qui contribuent à aggraver le surpeuplement carcéral. Une autre grave conséquence de ces pratiques, serait le recours, par l’opposition, à la défiance des institutions comme moyen de résistance.



Pour faire face à toutes ces menaces qui pèsent sur « la paix civile, la cohésion sociale et la survie de la démocratie sénégalaise », M. Sadikh Niass réitère un certain nombre d’appels et de revendications.



La Raddho appelle le Président Macky Sall au respect de la Constitution et de la parole donnée. L’organisation milite également pour l’abrogation des articles L.29 et L.30 qui font de la déchéance civile et politique, une conséquence directe de la condamnation. Les forces de défense et de sécurité sont aussi appelés à respecter les règles des Nations-Unies en matière de maintien de l’ordre.



Aussi, pour la Raddho, il est important de rappeler à tous, que la démocratie se nourrit de contradictions et de dialogue, fondamentalement.













Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook