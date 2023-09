Présidentielle 2024: La coalition BBY appelle à l’unité pour leur destin collectif La Coalition Benno BokkYaakaar et la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle réunies en instance de Conférence des Leaders samedi 9 septembre 2023 ont pris une décision de grande portée politique au regard, d’une part, de la contribution décisive de notre Coalition à l’émergence du Sénégal, de sa poursuite ainsi que des enjeux et défis liés à la sécurité, la paix et la stabilité de notre pays d’autre part.

Conformément à leur engagement lorsqu’ils donnaient, en toute conscience et responsabilité, mandat au Président de la Coalition, SEM, le Président Macky SALL, les Leaders des partis et sous coalitions membres de ce vaste rassemblement politique majoritaire ont entériné le choix du Président, lui renouvelant ainsi leur confiance totale et leur détermination à consolider l’unité de BBY autour de son candidat en vue d’une victoire de notre coalition le 25 février 2024, dès le premier tour.



Face à cette échéance cruciale pour notre destin collectif, il est clair que le sens du dépassement et des responsabilités, l’unité de notre camp, sa consolidation et son élargissement aux différents segments de notre corps social s’imposent comme des impératifs de premier ordre pour assurer la poursuite des projets et programmes du PSE avec leurs impacts positifs en faveur du plus grand nombre de nos compatriotes.



A cet égard, le Secrétariat Exécutif de l’Alliance pour la République salue le choix de Son Excellence Monsieur Macky SALL porté sur notre camarade le Premier Ministre Amadou BA pour conduire la coalition Benno BokkYakaar à la victoire au soir du 25 février 2024.



Dans le même élan, le SEN salue et se félicite des déclarations des candidats qui ont soutenu la proposition du Président Macky SALL et de la Conférence des Leaders, dont Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Mame Diop, Abdoulaye Daouda Diallo.



En outre, le Secrétariat Exécutif National renouvelle ses chaleureux remerciements au Président Macky SALL qui a conduit le processus de désignation de manière concertée et collégiale, ayant à l’esprit, l’intérêt supérieur du Sénégal et le meilleur profil pour assurer la victoire. En effet, il nous faut mener le combat pour préserver notre République et notre démocratie face aux nombreuses menaces dans notre sous-région, dans un contexte d’exploitation de nos ressources pétro gazières.



Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République présente ses vives félicitations au camarade Amadou BA, l’assure de son engagement total et de son soutien actif, dans le cadre d’équipes ouvertes et mobilisées pour un campagne électorale dynamique, conformément à notre histoire électorale.



Homme d’écoute et de défis, grand commis de l’Etat, le camarade Amadou BA saura incontestablement rassembler et mobiliser, bien au-delà du parti et de la Coalition les forces sociale, politique et citoyenne, les jeunes, les femmes et tous les dignes fils du pays disponibles en vue de les engager dans la poursuite du Plan Sénégal Emergent dans le respect de nos valeurs fondamentales d’ouverture et de dialogue, d’équité et d’inclusion.



Le SEN de l’APR se réjouit de l’élan de mobilisation sans commune mesure exprimé après le choix du candidat par les responsables, militants et sympathisants, et autres personnalités tant au niveau national, que sur l’international et réitère son appel solennel à l’unité de tous les responsables et militants du Parti autour du candidat de la majorité présidentielle, le camarade Amadou BA, pour une large victoire de BBY au soir du 25 février 2024.



Enfin, le Secrétariat Exécutif National invite l’ensemble des camarades, ceux de Benno et de la Grande Coalition de la majorité Présidentielle, les candidats à la candidature à mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation et à rejoindre le front uni, en vue de la victoire de la Coalition BBY dès le premier tour.



