Présidentielle 2024 : La liste des candidatures déposées, s’allonge… Les dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain de plusieurs candidats de l’opposition, dont Bassirou Diomaye Faye, Anta Babacar Ngom, Mary Teuw Niane et Ousmane Sonko, ont été déposés au greffe du Conseil constitutionnel, a appris l’APS, lundi, de mandataires et proches des concernés.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Les dossiers de MM. Sonko et Faye, le leader et le numéro 2 de Pastef-Les patriotes, un parti d’opposition dissous par le président de la République, ont été déposés auprès de ladite institution, a déclaré à l’APS, un proche des deux opposants, sous le sceau de l’anonymat.



Tabouré Agne, le mandataire de la coalition MTN2024, a déclaré avoir remis au greffe du Conseil constitutionnel, le dossier de candidature de l’ancien ministre Mary Teuw Niane.



‘’ Ce sont les milliers d’étudiants et des centaines de doctorants formés par le professeur Mary Teuw Niane, qui se sont cotisés pour payer sa caution ’’, a dit aux journalistes son mandataire, Tabouré Agne, à sa sortie des bureaux du Conseil constitutionnel.



Youssouph Diallo, le mandataire de la coalition ayant investi Thione Niang, a déclaré avoir déposé le dossier de candidature de l’entrepreneur et conférencier international.



‘’ Nous avons déposé notre candidature, avec plus de 52.000 parrains. Avec 2.000 signatures au moins dans neuf régions, plus que le minimum requis, donc ’’, a assuré M. Diallo.



‘’ Ce matin, le Conseil constitutionnel a officiellement reçu et enregistré son dossier, lequel a été accueilli sans aucune objection, ce qui témoigne de l’excellence et de la rigueur de notre démarche ’’, affirme un communiqué du dimanche 24 décembre de la direction de la Communication de l’ARC, l’Alternative pour la relève citoyenne, le mouvement ayant investi l’entrepreneure Anta Babacar Ngom.



L’ancienne Première ministre Aminata Touré aussi a annoncé le dépôt de sa candidature. ‘’ Notre candidature a été déposée ce matin au Conseil Constitutionnel. Je félicite notre mandataire national, nos délégués régionaux, tous les responsables et militants de #Mimi2024. Je remercie tous les Sénégalais, qui ont accepté de nous parrainer. La lutte pour une élection inclusive et transparente continue. Vive un Sénégal de paix, de justice et de prospérité partagée ’’, a-t-elle écrit sur le réseau social X.















APS

