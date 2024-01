Présidentielle 2024: La liste officielle des candidats admis sera dévoilée, ce samedi

Après l’évaluation d’une liste provisoire comprenant 21 candidatures et l’examen de tous les dossiers, le Conseil constitutionnel publiera officiellement la liste des candidats devant participer à ces joutes électorales.



Dans ce contexte, la Direction des élections a publié un communiqué pour informer que les candidats désignés doivent désigner un plénipotentiaire auprès de chaque autorité administrative compétente, à savoir les préfets et les sous-préfets, au plus tard le lundi 22 janvier.



Le Sénégal organise, pour la première fois, un scrutin présidentiel où le sortant ne se porte pas candidat. Macky Sall a annoncé en juillet 2023 qu’il ne briguerait pas un troisième mandat.