Présidentielle 2024 : La réponse de Serigne Mountakha aux candidats recalés

Les membres du collectif des candidats recalés au parrainage ont jugé nécessaire de rencontrer le guide religieux des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké en prélude de la célébration du Magal de Mame Diarra Boussou à Porokhane qui se tiendra dans quelques jours.



Cependant, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, par le biais de son porte-parole, a clairement affiché sa position. Selon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le Guide religieux « ne peut guère se mêler de cette affaire » qui relève du temporel. Pour mieux se faire comprendre, Serigne Bassirou Abdou Khadre a rappelé une récente déclaration du Khalife qui avait décidé de ne plus s’impliquer dans les affaires politiques pour se consacrer à sa mission spirituelle, tout en précisant que ses portes restent ouvertes.



« Lorsqu’il m’avait chargé de vous transmettre son message, certaines personnes l’ont malentendu. Car certains ont interprété que le khalife ne veut plus voir aucun politicien chez lui, alors que ce n’est pas du tout ce qu’il a voulu dire. Ce qu’il voulait éviter, c’est qu’on le mêle dans les affaires politiques. Car il est là pour toutes les parties et ne prend part d’aucun bord » , a déclaré le porte-parole.



Avant de préciser que : « Pour les uns, le khalife a une relation très étroite ; pour les autres, ils font partie de sa propre famille religieuse. Puisque les problèmes que vous voulez résoudre concernent la vie d’ici-bas, le Khalife préfère ne pas s’en mêler. »



Quid de la demande d’intervention du Khalife dans les différends qui sévissent actuellement dans le landerneau politique ? Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké dit : « Par contre, il prendra toutes ses responsabilités car il n’a jamais fui devant ses responsabilités. En ce qui concerne le souci que vous avez actuellement, le marabout ne peut pas se prononcer. Tout ce qu’il vous demande, c’est de vous concerter et de discuter entre vous. Et si vous arrivez à trouver la solution pour ce problème, tant mieux pour vous.



Senenews