Présidentielle 2024 : Le PS de Grand-Dakar investit Jean Baptiste Diouf

Le Ps aura « un candidat » pour la Présidentielle de 2024 en la personne du maire de Grand Dakar. Jean Baptiste Diouf a été investi hier par la 5ème Coordination A du PS de Grand Dakar. A travers une cérémonie riche en couleurs, socialistes habillés en blanc et en écharpes vertes et sympathisants de l’édile de la commune ont mobilisé pour faire de Jean Baptiste Diouf leur candidat à la Présidentielle de 2024, informe LeTémoin.



El Hadji Omar DIARRA Secrétaire à la vie Politique de la 5ème coordination A de Grand-Dakar a lu une déclaration qui met en avant certaines considérations justifiant leur acte politique. Parmi ces considérations, il est retenu que Jean Baptiste DIOUF Maire de Grand-Dakar depuis 2009 à nos jours, député en 2017 à l’Assemblée Nationale, est actuel secrétaire général légitime du département de Dakar après le départ de Khalifa SALL et décès de Doudou Issa NIASSE en tant que 2ème Adjoint du Département de Dakar.



L’édile de la commune est aussi crédité d’une base politique affective à Grand-Dakar, à Dakar, dans les régions et dans la Diaspora et aussi ses compétences de leadership, de management de gouvernance dans la gestion des affaires publiques sont incontestables.



En outre Jean Baptiste Diouf est considéré comme « un candidat socialiste pur et dur qui incarne le projet socialiste pour le bienêtre-social économique des populations sénégalaises et les aspirations des partis de gauche du Sénégal et dans le monde pour un Etat de droit, de démocratie, de justice, un candidat qui donne un espoir aux jeunes pour retrouver leur dignité, leur honneur dans la société sénégalaise en leur donnant beaucoup d’opportunités de réussite. Nous, 5e coordination PS de Grand Dakar, à la suite de notre Commission Administrative (CA),réunie le lundi 10 juillet 2023, avons décidé d’investir le candidat Jean Baptiste Diouf à l’élection présidentielle du 25 Février 2024 » dira El Hadji Omar Diarra Secrétaire à la vie Politique de la 5ème coordination A de Grand-Dakar