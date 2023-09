Présidentielle 2024: Le « Show Of Force » du candidat Amadou Bâ Des observateurs et chroniqueurs considèrent que le candidat à la présidentielle 2024, Amadou Bâ, n’a pas un réel potentiel politique. Cependant, la réalité s’annonce toute autre. La force des événements conforte la thèse d’autres experts en communication politique qui, eux, ont pu voir qu’Amadou Bâ est présentement, le plus beau fleuron de la scène politique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

D’ailleurs, une bonne partie de la majorité dite « silencieuse », estime que le Premier ministre incarne le choix rationnel, conciliateur et fédérateur, de par son parcours immaculé et son caractère calme et discret.



En effet, beaucoup de Sénégalais, majoritairement la jeunesse, soutiennent la candidature du Premier ministre du président de la République Macky Sall, avec l’émergence d’innombrables mouvements d’appui.



Le plus récent et sans nul doute, l’un des plus prometteurs, se trouve être la Convergence nationale (CN). Une plateforme de soutien au candidat du Benno Bokk Yakaar (BBY) qui se veut innovante, car ayant pour ambition, de convaincre les plus sceptiques parmi les Sénégalais.



Ces derniers gardent aujourd’hui des préjugés à l’égard de la mouvance présidentielle, du fait des campagnes de diabolisation et de désinformation à l’encontre du Président Macky Sall et de ses collaborateurs.



Afin d’y remédier, la Convergence nationale projette de déconstruire toute entreprise de désinformation portée sur BBY et de vendre les qualités du candidat Amadou Bâ, qui font de lui le meilleur profil pour la présidentielle 2024.



La Convergence nationale compte mobiliser, d’emblée, la jeunesse républicaine qui ont eu à militer aux côtés d‘ex-responsables de l’Alliance Pour la République (APR), telle que Aminata Assome Diatta. Des jeunes qu’elle dirigeait dans la commune de Keur Massar au nom de BBY, ont fait le déplacement, hier, lors de la première réunion de la plateforme de soutien au premier ministre Amadou Bâ.



D’autres jeunes, ressortissants des Parcelles Assainies, des HLM, de Ziguinchor, entre autres, ont aussi pris part à la rencontre, prouvant un soutien indéfectible à M. Amadou Bâ.



Selon les responsables de la Convergence nationale, la plateforme n’a pas pour but de « faire la concurrence » à BBY, mais plutôt, de participer à la massification de la coalition.



Comme énoncé sur les lignes précédentes, la CN a l’objectif de faire rallier ceux qui font partie de l’opposition – car ayant des stéréotypes – et certains frustrés de BBY.



Afin de réussir ce projet, la CN mise sur la confiance qui devrait être réinsufflée à la jeunesse en perte de désespoir, grâce à un efficace projet de société inclusif. Ceci va permettre de renforcer l’union et de conserver les valeurs gardiennes de la société sénégalaise.



A cet effet, la CN se voit d’aller à la rencontre des Sénégalais sur toute l’étendue du territoire national, dans l’optique de réhabiliter la proximité entre la mouvance présidentielle et les populations. Une démarche saluée par le Premier ministre Amadou Bâ, qui a l’intention d’abattre le mur entre le gouvernants et les populations. Le candidat de BBY désire être proche de ses compatriotes, pour résoudre les problèmes les plus enfouis et regagner la confiance des Sénégalais. D’où l’urgence de s’ouvrir à la jeunesse avec humilité.



À en croire la CN, cette méthode de faire de la politique autrement, va être une plus-value pour le candidat Amadou Ba qui, déjà, est sûr de garantir la continuité du Plan Sénégal Émergent (PSE) et de répondre aux attentes de la jeunesse sénégalaise, dont la facilitation de l’emploi et de la création d’entreprises.



La CN prévoit, dès lors, de dérouler très bientôt, une stratégie de communication efficiente, qui ira au-delà des clivages socio-politiques pour l’intérêt du Sénégal.



À la croisée des chemins, notre pays, évoluant dans un contexte géopolitique belliqueux, est menacé de toutes parts, du fait de ses richesses naturelles et de sa cohésion nationale.



L’élection d’Amadou Bâ à la magistrature suprême, pourra garantir la stabilité acquise par le Sénégal depuis son indépendance. En outre, les Sénégalais auront la chance d’avoir un chef de l’Etat qui est un as de la finance, afin de faire prospérer l’économie.











https://mackyliggeyna.com









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook