Présidentielle 2024 : Le parti « Osez l’avenir » investit le candidat Amadou Bâ

« Si le Président Macky Sall a désigné Amadou Bâ, nous allons suivre son choix, car il a les qualités requises », a déclaré la présidente de OSEZ L’AVENIR, à l’entame de son allocution.



« J’avais dit au Président Macky Sall, je suis une femme certes, mais je ne vais pas suivre n’importe quel homme… je pèse votre connaissance, votre compétence, votre capacité et votre endurance… et tout cela est en Amadou Bâ », s’est-elle glorifiée sur le candidat de la majorité présidentielle.



Ainsi, la patronne de OSEZ L’AVENIR est convaincue que les Sénégalais voteront en grande majorité en faveur du candidat Amadou Bâ, comme 5e président de la République.



Ensuite, c’est au tour de Amadou Bâ, candidat choisi par OSEZ L’AVENIR ,de prendre la parole.



À l’entame de son discours, le Premier ministre Amadou Bâ a salué la compétence de Me Aïssata Tall Sall, aux côtés de Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall.



Revenant sur l’investiture de ce jour, Amadou Bâ a accepté avec humilité, l’investiture du parti OSEZ L’AVENIR.



Enfin, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est rassuré par cette forte mobilisation des camarades de Me Aïssata Tall Sall et les appelle à voter massivement, en faveur de la majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.