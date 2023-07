Présidentielle 2024: Le parti Rewmi déclenche l’opération «ñibissi» (retour au bercail)

La marche du parti Rewmi du président Idrissa Seck est souvent marquée par le départ de certains de ses cadres politiques. Et aujourd’hui, ils se comptent à la pelle, les responsables qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de rompre les amarres avec le parti, pour prendre leur destin politique en main, constate "L'As".



Dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, dont l’issue sera à coup sûr déterminante sur l’avenir du parti et de son leader, cette question a été évoquée ce week-end à Thiès, lors de la réunion du secrétariat national du parti. C’est ainsi que l’opération «ñibissi» a été théorisée et elle consiste à appeler tous les responsables du parti "Rewmi", qui ont eu à quitter la barque orange, à revenir à la maison. Cet appel a été surtout adressé à Oumar Sarr, Pape Diouf, Waly Fall, Ousmane Thiongane, etc.



Selon Dr. Abdoulaye Ndiaye, 2e Vice-président du parti, ceux qui ont dans ambitions présidentielles comme Déthié Fall, sont également concernés, avec la possibilité de retrouvailles après les joutes électorales. Selon lui, le même appel est lancé à l’endroit de la famille libérale de façon générale, notamment les membres qui avaient soutenu le candidat Idrissa Seck lors de l’élection présidentielle de 2019. Le Secrétariat national, élargi à l’ensemble des structures du parti, notamment les jeunes, les femmes, les cadres, les enseignants, etc., s’est tenu sous la présidence du président Idrissa Seck.



Il s’est également tenu dans un contexte politique marqué par l’annonce du président de la République, allant dans le sens de la renonciation à une troisième candidature à la Présidentielle de 2024. Pour Dr. Abdoulaye Ndoye, c’est là un acte politique majeur, qui méritait d’être discuté en secrétariat du parti, notamment par rapport aux perspectives.



Pendant ce temps, le leader de Rewmi avait déjà déclaré sa candidature et l’objectif est de déployer toutes les énergies possibles pour réunir toutes les conditions de réussite, dans cette opération de conquête du pouvoir. Il s’est agi donc de lancer la revue des troupes et de mettre le pied à l’étrier, afin de s’acheminer, dans les conditions requises, vers l’horizon 2024.



Dans ce cadre, la communication du secrétaire national chargé des élections et du président de la commission dédiée, a porté sur l’état d’avancement du recensement, qui avait été lancé par le parti. Dans ce sillage, il a été annoncé une grande tournée du président Idrissa Seck au niveau des 46 départements du pays et une commission va incessamment se pencher sur la programmation.