Présidentielle 2024: Les délégués de quartiers de Dakar se mobilisent pour la paix au Sénégal

Lors de cette assemblée, Hamidou Diallo, président du Conseil Régional des Délégués de Quartiers de Dakar, a exprimé l'engagement des délégués en faveur d'une élection présidentielle pacifique. « Nous, les délégués de quartiers de la région de Dakar, nous sommes venus pour communier ensemble, pour sensibiliser et rappeler à nos camarades l'importance de la paix post-électorale. Nous allons vers une élection présidentielle. Nous savons tous, ce qui dérange actuellement dans ce pays. Mais nous voulons anticiper pour la paix », a déclaré M. Diallo.



Les délégués ont également saisi l'occasion, pour saluer les efforts du régime de Macky Sall en leur faveur. Cependant, ils ont émis des souhaits de revalorisation de leurs conditions, appelant le Président à prendre en considération leurs demandes. « Nous voudrions lui rappeler qu'il a tout fait pour nous. Mais il reste encore. Nous souhaitons avoir la revalorisation de nos indemnités. Qu'il augmente les 50 mille FCfa qu'il nous octroie chaque fin du mois. Qu'il nous donne des macros, des voitures, un siège social, qu'il nous insère dans les grandes institutions », a ajouté M. Diallo.



Dans cette période cruciale de l'élection présidentielle, le président du Conseil Régional des Délégués de Quartiers de Dakar, a lancé un appel à la paix et à la stabilité. « Nous sommes dans cette dynamique de discuter avec les délégués de quartiers, les imams et les personnes ressources, pour qu'ils veillent à la paix et la stabilité du pays. Nous lançons un appel aux partis politiques, à la société civile, de garder notre Sénégal intact pour le léguer à nos futurs enfants. Et nous travaillons pour y arriver », a-t-il conclu.









Birame Khary Ndaw