Présidentielle 2024: Macky Sall et l’APR investissent Amadou Ba ce jeudi

le Mardi 19 Décembre 2023

Après les wagons PS et AFP, la locomotive de Benno, l’APR, va investir le Premier ministre Amadou Ba. L’acte politique est fort symbolique parce qu’Amadou Ba appartient à la même formation. Alors partant des dispositions statuaires de l’APR, le président du parti a convoqué ce jeudi le Conseil national de la formation beige-marron, rapporte LeTémoin.



Cette haute instance, présidée par SEM Macky SALL, procédera, dans les formes prévues par les statuts et le règlement intérieur à l’investiture du candidat du Parti, le Premier Ministre Amadou BA, candidat unique de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle du 25 février 2024 selon un communiqué parvenu à la Rédaction.

Ndèye Fatou Kébé