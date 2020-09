Présidentielle 2024: Macky manœuvre, Idrissa Seck consulte Les enjeux de la présidentielle 2024 en valent la chandelle. Le président Macky Sall en pleine manoeuvre, tandis que l'un de ses plus sérieux candidats aux joutes, Idrissa Seck, consulte, pour parer à toute éventualité.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Maître du jeu politique qu'il gère et dont il tire les ficelles, selon les circonstances, Macky Sall ne peut éviter le choc des ambitions en 2024.



Alors que son outsider pour les futures échéances affûte ses armes, selon Kritik. Audit technique des dossiers clés, sondages de représentativité et études de l'impact économique des partenaires au développement, Idrissa Seck consulte experts et constitutionnalistes chevronnés.



Cela pour "achever" Macky Sall, à défaut d'user de ses échecs pour le succéder s'il s'"entête" à engager un mandat de trop.



