Présidentielle 2024 : Me El Hadji Diouf déclare sa candidature Alors que les supputations vont bon train sur un éventuel 3ème mandat de l’actuel chef de l’Etat, Macky Sall, le leader du Parti des travailleurs et du peuple (PTP), Me Elhadji Diouf, lui, a officiellement déclaré sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2024. « Je déclare officiellement ma candidature pour la prochaine élection présidentielle. Je ne vais pas laisser le pays entre les mains des voleurs, des manipulateurs menteurs et comploteurs », a-t-il fulminé lors d’un point de presse, ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 12:58



