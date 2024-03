Présidentielle 2024: Mobilisation de la gente féminine pour soutenir la candidature d'Amadou Ba Le président sénégalais Macky Sall a orchestré une rencontre historique, réunissant un groupe éminent de femmes influentes afin de discuter de l'avenir politique du pays et de renforcer leur soutien en faveur du candidat Amadou Ba.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 01:42 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de cet événement crucial, le président Sall a chaleureusement salué le rôle pivot des femmes dans l'arène politique sénégalaise. Il a souligné l'importance vitale de leur soutien pour garantir la victoire d'Amadou Ba et la pérennité des succès de son mouvement politique.



Amadou Ba, une figure respectée au sein du parti au pouvoir, a été présenté comme le candidat idéal pour poursuivre et renforcer les politiques actuelles. Son expérience et sa vision ont été encensées comme des atouts cruciaux pour mener le pays vers un avenir florissant.



Dans son allocution, Macky Sall a exhorté les femmes présentes à mettre à profit leur influence et leur réseau pour mobiliser un soutien massif en faveur d'Amadou Ba. L'unité au sein du parti a été soulignée, tandis que les femmes ont été encouragées à œuvrer de concert pour promouvoir les idéaux et les objectifs de leur mouvement politique.



Les femmes ont répondu avec enthousiasme à cet appel à l'action, exprimant leur engagement total envers la candidature d'Amadou Ba. Elles ont souligné l'importance de l'unité et de la solidarité dans la réalisation des objectifs politiques communs.



Cette réunion marque un moment décisif dans la campagne électorale, mettant en lumière l'engagement continu du président Macky Sall envers l'autonomisation des femmes et la promotion de leur participation active dans la sphère politique.



En mobilisant le soutien féminin à travers le mouvement "Macky dans nos vies" pour Amadou Ba, le président Sall démontre une fois de plus sa capacité à rassembler et à unir les forces politiques autour d'un objectif commun : le progrès et la prospérité du Sénégal.



A retenir, cette mobilisation sans précédent a été soutenue par des figures influentes, telles que Mme le Ministre Therese Faye Diouf, Mme le Ministre Nene Fatoumata Tall, Mme le Ministre Neye Bineta Gassama, Mme la Directrice Dieguy Diop Fall, la Mairesse Aissatou Ndiafatt, Mairesse Tening Sene, Honorable Sira Ndiaye , Honorable Mame Gueye Diop, Présidente Seynabou Gueye Touré, Honorable Awa Gueye , Honorable Fatou Diouf, Honorable Rouguy bousso, Honorable Fatou Thiam, Honorable Hanyeu Mbengue, Rama Macky, Excellence Sarah Dieme, Mme Sall Fatma, Ndiaye Ngom Laobe Macky Sall, ainsi que de nombreux autres leaders féminins déterminés à façonner l'avenir politique du Sénégal.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook