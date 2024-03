Présidentielle 2024: Moustapha Ba signe, au nom du candidat Amadou Ba, la charte des priorités et d'engagements du Secteur privé national M. Mamadou Moustapha Ba, Ministre de l'économie, des finances et du plan a signé au nom du candidat Amadou Ba la charte des priorités et d'engagements du Secteur privé national. Le Président Amadou Ba s'est engagé à accorder une place de choix, une fois élu, à ces créateurs de richesses. Le Ministre a rappelé les excellentes relations que M. Amadou a entretenues avec notre Secteur privé durant ses différentes fonctions, notamment de Directeur des impôts, de DG des impôts et domaines, de Ministre des Finances et de Premier Ministre. Il a aussi promis l'apurement de la dette intérieure, le renforcement du crédit hôtelier et le développement du tourisme, entre autres mesures.

Il est attendu du patronat une contribution à hauteur de 40% pour le financement du

PAP 3 du PSE.

M. Amadou Ba a eu à opérationnaliser, rappelle le Ministre, la vision du Président Macky Sall à travers le PSE (2014-2035) avec les groupes consultatifs à Paris pour les PAP 1 (2014-2018) et PAP 2 (2019-2023).

