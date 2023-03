Présidentielle 2024: Ndongo Ndiaye, ancien conseiller de Macky Sall se positionne

Après sa récente démission de sa fonction de Conseiller du président de la République, Ndongo Ndiaye vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.



« Je veux porter à la connaissance des Sénégalais que je suis candidat à l’élection présidentielle prochaine » a déclaré Ndongo Ndiaye sur les ondes de la Rfm.



Selon lui, sa candidature se justifie à plus d’un titre parce que « le président Macky Sall est entrain de boucler son second et dernier mandat présidentiel ». Le candidat déclaré est d’autant plus décidé qu’il a rappelé le combat citoyen mené en 2012, lorsque l’ancien président de la République Abdoulaye Wade a voulu forcer la barre des deux (2) mandats.



Suffisant pour lui, d’inviter le Président Macky Sall à respecter sa parole après avoir répété plusieurs fois qu’il ne fera pas moins que son prédécesseur ne serait-ce que pour apaiser la tension politique. Nonobstant sa volonté d’assurer une alternance démocratique en 2024, Ndongo Ndiaye dit partager le bilan du Chef de l’Etat à tous points de vue.



Côté programme, l’ancien Conseiller du président de la République semble mettre la paix au cœur de son projet de société. A l’en croire, il s’agit d’un aspect essentiel à promouvoir pour atteindre l’objectif d’émergence pour le Sénégal avec le parachèvement des grands chantiers que le président Macky Sall va laisser derrière.

Rewmi