Présidentielle 2024 / Quel 5e Président ? Alioune Ndiaye et Seydou Bocoum donnent une note de 22/30 à Idrissa Seck

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mars 2024 à 10:56 | | 1 commentaire(s)|

Pour Alioune Ndiaye et Seydou Bocoum, Idrissa Seck est un homme intègre, qui incarne le leadership. "Il aime le Sénégal, il sait comment communiquer. Bref, il est très fort", décrit Seydou Bocoum. Toutefois, il trouve que le candidat de Rewmi n'est pas compétent. Il explique: "Des fois, je me dis qu'avec toute la chance qu'il avait et il ne nous dit que deux choses, la marche bleue et...".