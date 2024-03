Présidentielle 2024: Serigne Mboup a accompli son devoir de citoyen, à l'école Senghane Badiane

Le candidat Serigne Mboup a accompli son devoir de citoyen, à l'école Senghane Badiane. A la sortie de son bureau de vote, il a témoigné de son engagement et de ses ambitions pour le Sénégal. Et, il espère que le choix des électeurs sera porté sur lui, pour cette élection présidentielle du 24 mars 2024. A retenir, rien que le département de Kaolack, compte 254 406 électeurs inscrits appelés aux urnes. Ces derniers sont répartis dans 531 bureaux de vote et 199 centres de vote.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2024 à 11:14 | | 0 commentaire(s)|