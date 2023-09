Présidentielle 2024, dissolution de Pastef, situation au Niger… : Le Président Macky Sall dit ses vérités

Près de deux mois après le coup d’État du 26 juillet contre le président Bazoum au Niger, le chef de l’État sénégalais confie que, pour résoudre la crise, la Cedeao continue de privilégier la voie diplomatique et que l’option militaire ne sera utilisée qu’en dernier ressort. Dans une interview accordée à RFI et France 24 à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU, Macky Sall déclare qu’il y a des discussions « underground », c’est-à-dire en coulisses, sous la direction du Nigéria et que Bola Tinubu, le chef de l’État nigérian, qui préside actuellement la Cédéao, a envoyé des émissaires à Niamey. Le chef de l’État sénégalais ajoute : « L’option militaire ne saurait être faite que lorsque toutes les autres pistes auront été épuisées ».



Par ailleurs, face aux ténors de l’opposition, Macky Sall se dit confiant dans la victoire de son dauphin, le Premier ministre Amadou Bâ, à la présidentielle sénégalaise du 25 février prochain, grâce au poids de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Il assume la dissolution du Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, qui est à ses yeux un mouvement « insurrectionnel ».



Enfin, le chef de l’État sénégalais qui quittera le palais présidentiel en avril prochain, ne cache pas son intérêt pour un poste de responsabilité sur la scène internationale. Serait-il disponible pour succéder un jour à Antonio Guterres au secrétariat général de l’ONU ? Macky Sall ne dit pas non. Entretien.



France 24 : Monsieur le Président, je veux commencer par le Niger : la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) menace d’intervenir militairement depuis deux mois, mais rien ne se passe. Est-ce que ça veut dire que cette option militaire n’est plus sur la table ?



Macky Sall : Alors, depuis la décision du sommet des chefs d’État, où un ultimatum avait été donné, évidemment, il y a eu des initiatives à la fois diplomatiques et des discussions « underground » sous la direction du Nigéria. Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque véritablement, toutes les pistes auraient été épuisées et que, surtout, le pays qui est la nation cadre dans ce cas, qu’est le Nigéria frontalier, lorsqu’il jouera son rôle dans cette option, les autres pays sont tout à fait prêts pour jouer leur partition. L’option est sur la table. Maintenant, quand est-ce qu’elle se fera ? Ça, je ne le sais pas encore.



RFI : Alors le président nigérian Bola Tinubu a évoqué en effet des discussions avec les putschistes. C’était ce 19 septembre à la tribune de l’ONU. Vous nous dites qu’il y a des discussions « underground ». Est-ce qu’une transition de quelques mois serait acceptable à vos yeux ?



Non, pour l’instant, c’est le président de la Cédéao, Bola Tinubu, qui a en charge le dossier en tant que président en exercice. Il a déjà envoyé des émissaires. Donc, moi, j’attends qu’il nous informe des résultats de ces différentes démarches pour que nous puissions apprécier et adopter une position commune. Donc, je sais simplement que le Nigeria fait tout pour trouver une solution par la voie diplomatique. Est-ce qu’on la trouvera ? C’est ce que j’espère. Autrement, on ne peut pas continuer à laisser un président élu être fait prisonnier chez lui [Mohamed Bazoum, NDLR], donc il va falloir évoluer.



France 24 : Très récemment, le 9 septembre 2023, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a désigné votre Premier ministre, Amadou Bâ, comme le candidat à l’élection présidentielle, qui doit se tenir au mois de février 2024. Cependant, ça ne fait pas l’unanimité. Est-ce que vous ne craignez pas que, par ce geste, vous alliez fracturer votre coalition et donc affaiblir votre candidat ?



Mais non, je ne peux pas fracturer la coalition que j’ai mise en place et que j’ai entretenue depuis 12 ans.



France 24 : Ce n’est plus la vôtre…



Si, c’est la mienne parce que je reste le président de la coalition, je reste le président de mon parti. Je ne suis pas candidat, mais je reste le président du parti jusqu’à nouvel ordre et le président de la coalition. C’est normal qu’il y ait des résistances. Mais, au bout du compte, nous avons vu un processus d’alignement et finalement, d’acceptation. Bon, il y a encore deux ou trois qui pensent qu’ils doivent être candidats, mais c’est leur liberté, c’est leur droit. Mais je pense qu’il y aura avant le dépôt des candidatures, encore des discussions qui permettront finalement d’arriver vers une convergence totale.



RFI : Oui, mais en février 2024, Monsieur le Président, sur la ligne de départ, il y aura quelques poids lourds de l’opposition comme Idrissa Seck, comme Khalifa Sall, comme peut-être Karim Wade. Ne craignez-vous pas que votre candidat, Amadou Bâ, qui n’est peut-être pas un élu d’aussi longue date que ces poids lourds et qui n’est peut-être pas un homme de terrain comme certains de ses adversaires, ne soit battu ?



Amadou Bâ est le candidat d’une majorité. Certes, son poids personnel va jouer, mais il part avec l’atout que les autres n’ont pas : c’est d’avoir une majorité qui le soutient. Il a le soutien du président, qui est un acteur politique. Donc, tout cela mis sur la balance, devrait l’aider à pouvoir battre ses adversaires.



RFI : Outre Ousmane Sonko, qui est condamné en justice et qui donc est déclaré inéligible, il y a son parti, le Pastef, qui est dissous depuis quelques semaines, et la société civile proteste…



Quelle société civile ?



RFI : Vous avez, par exemple, un rapport de la plateforme Civicus Monitor qui dénonce « un rétrécissement de l’espace démocratique et des libertés publiques ».



Je ne connais pas cette organisation. C’est la première fois que j’entends parler de cette société civile.



RFI : Mais, si l’élection de février 2024 n’est pas inclusive, ne risque-t-elle pas d’être chaotique ?



En quoi n’est-elle pas inclusive ? Comment peut-elle être chaotique ? L’élection est ouverte pour tous ceux qui peuvent y concourir et il appartiendra au Conseil constitutionnel, comme ça a toujours été le cas, de définir qui peut concourir ou pas. C’est la loi. À partir du moment où cela sera fait, l’élection se fera comme toutes les autres élections précédentes.



RFI : Le Pastef représente une partie de l’opinion sénégalaise. Est-ce que l’élection pourrait être inclusive en son absence ?



Ce parti est dissous pour la bonne et simple raison que les partis ont des obligations. Un parti politique qui bénéficie de la loi, ne peut pas appeler à l’insurrection à longueur de journée, ne peut pas poser des actes qui sont répréhensibles et qui sont condamnés par les lois, c’est très clair. La loi est très claire : quand un parti sort de son droit, il est dissous. Ce n’est pas la première fois qu’un parti est dissous au Sénégal. Ensuite, il y a les voies de recours. D’ailleurs, je pense qu’ils sont allés à la Cour suprême. C’est ça, un État de droit. En France aussi, on dissout des organisations. Comment voulez-vous qu’on accepte qu’un parti appelle tous les jours à la destruction de l’État et du pays ? Nous n’avons fait qu’appliquer la loi, dans toute sa rigueur.















Rfi et France 24 avec leSoleil.sn