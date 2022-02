Présidentielle 2024 et Législatives 2022 / Bamba Fall, maire de la Médina: « Mon choix de Gueum Sa Bopp dépasse les élections locales » Le Maire de la Médina, Bamba Fall, candidat de la grande coalition « Gueum Sa Bopp », a été tout simplement fabuleux dans son engagement auprès des populations de la Médina. Très efficace, ce leader politique qui projette avec la coalition « Gueum Sa Bopp » de Bougane Guèye Dany d’aller à la conquête des Législatives et de l’élection présidentielle, dispose d’une vision sociétale profitable aux autochtones. L’édile de la Médina indique que son choix, reposant sur un programme dynamique, est loin d’être fortuit. Bamba Fall qui se projette aux Législatives et à l’élection présidentielle de 2021, estime que son choix dépasse les élections locales.

Les capacités de résistance et d’engagement du Maire de la Médina est sans conteste. Malgré les coups bas et autres attaques injustifiées, dirigées contre sa personne lors des élections locales, ne l’ont empêché de triompher sur ses adversaires, financièrement, bien armés. Bamba Fall a fait la différence à l’aboutissement des votes. Ses résultats, d’après certains, sont une consacrétion de sa disponibilté au quotidien.



Ainsi, Bamba Fall, dit-on, s’éloigne de loin des administrateurs locaux égoistes, qui usent de subterfiges pour vendre de l’illusion à leurs administrés. Grâce à son efficacité et à sa promptitude légendaire, il garde toujours sa sérénité. Même si, des difficultés ou des obstacles surgissent, le Maire qui a la confiance de ses administrés de la Médina, sait s’y prendre avec tact et intelligence, pour donner les réponses adaptées.



Fort moralement et mentalement et politiquement solide, Bamba Fall insiste particulièrement sur les éléments importants qui forment une Communauté. D’après lui, les populations ont besoin localement d’une excellente santé, d'une productivité élevée, d'une vie sociale harmonieuse et d'une forte défense. Une multitude d’éléments qui exige une conscience résolue, marquée par la sincérité de l'idéal politique, de la vision et une pureté de coeur et d'esprit.



Le candidat de la grande coalition « Gueum Sa Bopp » dans la collectivité territoriale de la Médina, a vaillamment déroulé sa campagne, avec tact et intelligence. Il s’est donné toutes les chances pour remporter les élections locales du 23 janvier dernier.



D'après 24 Heures, étant dans une bonne dynamique, Bamba Fall explique son choix d’aller sous la bannière de la Grande coalition « Gueum Sa Bopp ». Il estime que ce choix est loin d’être fortuit. « Nous avons choisi cette coalition par rapport à un programme, à une dynamique qui dépasse les élections locales. En vérité, j’ai choisi Bougane Guèye Dany par rapport à son programme et à son désir de se présenter à la Présidentielle de 2024 », a confié Bamba Fall sur le plateau d’ « A vous l’antenne » de Sen TV, une émission animée par le talentueux Mohamed Diop.



Bamba Fall, évoquant ses liens et relations solides, soutient que la population de la Médina est derrière sa personne. « Nous avons des liens proches avec la population de la Médina. Nous sommes avec elle dans les baptêmes, les décès, les mariages, les parties de thé. En fait, nous partageons tout ensemble. C’est pourquoi, la Médina choisit ce que Bamba Fall a choisi ». Sous ce registre, il a été reconnu du Maire de la Médina, un bilan de gestion très élogieux. « A titre d’exemple, nous n’avons pas moins de vingt-six (26) réalisations, inaugurées », apprécie-t-il.



La réalité des urnes aux élections locales de la Coalition



« Gueum Sa Bopp » dans cette circonscription de la Médina et sur l’étendue du territoire national, motive davantage Bamba Fall à garder un bel espoir aux élections législatives et même, à l’élection présidentielle de 2024. Sa coalition reste la révélation de ces élections locales avec un nombre important de 22 Conseillers municipaux à la Mairie de ville de Dakar. Cette coalition choisie par le Maire de la Médina, relève-t-on, a récolté 187 conseillers et remporté 5 communes, malgré ses nombreux rejets et blocages. Ce constat montre largement que Bamba Fall a de véritables raisons d’avoir fait le meilleur choix pour les élections à venir.





