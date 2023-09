Présidentielle 2024, musique, tournée internationale: Youssou Ndour à cœur ouvert

Le roi du mbalax, Youssou Ndour a été reçu dans l'émission "C à vous". Ainsi, de nombreux sujets ont été abordés, notamment la politique, la musique, sa tournée internationale, etc.



" L'histoire est là, je suis entré en politique par accident, chaque fois que mon peuple a besoin de moi, je suis là avec mon expérience. En 2012, j'ai accompagné le Président Macky Sall, il a gagné l'élection, il m'a demandé de venir avec mon expérience. Effectivement,12 ans passés avec lui, c'est la fin d'un cycle, de quelque chose qu'on a eu à partager, avec des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le point de la situation de ce qu'on a vu et avec mon mouvement, on va se décider par rapport à l'élection présidentielle ", a dit le chanteur sénégalais de renommée mondiale. Il est également revenu sur le changement politique qu'il aimerait apporter et le message qu'il veut faire passer.



Revenant sur sa tournée mondiale, dans plus de 40 pays, en 1988, il a déclaré: " Incroyable, j'étais à l'origine de cette tournée avec Peter Gabriel. Nous avons fait le tour du monde et j'étais comme le représentant de l'Afrique, où on avait beaucoup de questions et beaucoup de réponses qu'on attendait et j'étais là à voir que les droits de l'homme étaient fondamentaux pour un monde nouveau, je pense que cette tournée a marqué les esprits ".