Présidentielle: Abdoulaye Daouda Diallo repond à l'appel de Macky Sall pour « barrer la route aux entrepreneurs du chaos » Samedi 16 Septembre 2023

« Je tiens à le remercier chaleureusement pour la confiance qu'il m'a accordée dès le premier jour », a déclaré samedi Abdoulaye Daouda Diallo, qui faisait face à la presse. Le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a ensuite énuméré les différents postes qu'il a occupés sous le régime de Macky Sall. Concernant sa candidature au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), il a souligné qu'il faisait partie des prétendants. « J'étais prêt à assumer les responsabilités en tant que candidat élu », a-t-il Indiqué, précisant qu'il répondait pleinement aux critères requis, mettant en avant son expérience en tant qu'élu. « Chacun d'entre nous a le devoir impérieux de préserver cette exception sénégalaise léguée par nos prédécesseurs », a-t-il souligné. Il a ajouté : « Après une réflexion approfondie, j'ai décidé de répondre à l'appel du président de la République, en privilégiant l'unité à cinq mois de l'élection présidentielle. En conséquence, je retire ma candidature pour barrer la route aux entrepreneurs du chaos». Il appelle tous les Sénégalais à s'engager pour la préservation des acquis et pour une victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 25 février 2024.



