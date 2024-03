Présidentielle : Acculé, Macky Sall suspend le « pékhé » et choisit enfin, une date Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2024 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

Dans un dilatoire sans précédent depuis le 15 février, quand le Conseil constitutionnel lui avait enjoint de choisir la nouvelle date de la présidentielle dans les meilleurs délais, le Président Macky Sall en larmes, s’est finalement résolu à fixer honteusement la date de l’élection présidentielle. C’est le 24 Mars: […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sénégal</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Après des semaines de spéculation et de tension politique ayant fait 3 morts, le porte parole de la présidente a annoncé ce 6 mars la date de l’élection présidentielle, marquant ainsi un tournant crucial vers la volonté des Sénégalais. La décision du Conseil constitutionnel de tenir les élections avant la fin du mandat de Macky Sall prévu le 2 avril a été saluée tant au niveau national qu’international, mettant en exergue les manipulations de Macky Sall par un dialogue contesté par l’opposition et ouvrant la voie à un processus électoral transparent et inclusif.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La décision du Conseil constitutionnel est intervenue après quelques semaines de débats houleux sur la date de l’élection présidentielle. Malgré les tentatives du président sortant Macky Sall de prolonger son mandat en fixant les élections en juin 2023 pour permettre de réintégrer Karim Wade recement recalé pour double nationalité dans la course, la pression populaire et l’opposition politique ont contraint la haute juridiction à faire respecter la constitution et à imposer les élections dans les délais impartis.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Néanmoins, la nomination de Sidiki Kaba en remplacement d’Amadou Ba en tant que Premier ministre et candidat a été perçue comme un geste visant à assurer l’équité et la transparence dans le processus électoral. Cette libération permet à Amadou Ba candidat de Macky Sall de se concentrer entièrement sur sa campagne présidentielle, renforçant ainsi la compétition démocratique.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La décision du Conseil constitutionnel et l’annonce de la date des élections pour le 24 Mars ont été largement saluées tant au niveau national qu’international. Les observateurs ont loué la maturité politique du Sénégal et sa volonté de respecter les principes démocratiques. Cette avancée marque un précédent important pour la région et renforce la crédibilité du processus électoral sénégalais.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/presidentielle-accule-macky-suspend-le-pekhe-et-choisit-enfin-une-date/" class="link">https://atlanticactu.com/presidentielle-accule-mac...</a>

