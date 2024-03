Présidentielle : Boubacar Camara s'engage à mettre tout en œuvre, pour que Saint-Louis retrouve son lustre d'antan Le candidat Boubacar Camara était à Saint-Louis hier, dans le cadre de la campagne. Il s'engage à mettre tout en œuvre pour que Saint-Louis retrouve son lustre d'antan et redevienne une ville où il fait bon vivre pour tous ses habitants.

"Saint-Louis, ville lumière, berceau de la Téranga !



C'est avec un immense plaisir que j'ai foulé le sol de Saint-Louis, ville historique et vibrante, capitale du Nord et véritable creuset de la culture sénégalaise.



Je suis venu à Saint-Louis pour vous écouter, pour échanger avec vous et pour partager ma vision d'un Sénégal uni, prospère et solidaire, à travers le programme TABAX.



Saint-Louis, ville d'histoire et de patrimoine, a joué un rôle crucial dans la construction de notre nation. Ses monuments historiques, ses quartiers anciens et sa riche culture, font d'elle un trésor national que nous devons préserver et valoriser.



Mais Saint-Louis est aussi une ville d'avenir, dynamique, qui aspire à un développement économique et social durable.



Je suis convaincu qu'il a le potentiel de devenir un pôle d'excellence dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, les hydrocarbures, l'éducation, la pêche ...



En tant que candidat à l'élection présidentielle, je m'engage à mettre tout en œuvre pour que Saint-Louis retrouve son lustre d'antan et devienne une ville où il fait bon vivre pour tous ses habitants.



Le changement de cap est en marche, RDV le 24 mars !

Ak Boubacar Camara,

Li ñepp bokk, ñepp jot ci.

Xel yi dal !

Xol yi feex !

Poos yi fées !"





