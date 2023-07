Présidentielle : «Idy Président 2024» invite Macky Sall et le peuple à rendre la monnaie à l’ancien PM"

La plateforme dénommée ‘’Idy Président 2024’’ estime, par la voix de son Coordonnateur, Souleymane Ciss, que le chef de l’État et le peuple sénégalais doivent rendre au leader de Rewmi la monnaie en soutenant sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. ‘’La renonciation salutaire à briguer un troisième mandat en 2024 par le président de la République ouvre le champ à de nombreuses spéculations quant à sa succession. Parmi les potentiels successeurs, monsieur Idrissa Seck retient particulièrement les attentions. Par son dévouement à la cause nationale, il avait accepté la main tendue du chef de l'État et ainsi le soutenir sans faille dans les moments les plus délicats de son régime. Point besoin d'insister sur les raisons de cette alliance dictée par le contexte de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ainsi que sur leurs conséquences’’, indique M. Ciss dans une tribune, relate Voxpopuli.



A l’en croire, ‘’il est évident qu'il était plus facile pour le chef de l'opposition capitalisant plus de 20% des suffrages exprimés, de verser dans le populisme, exploiter ces situations imprévisibles, inouïes et manifestement effrayantes, manipuler les masses, insinuer et distiller des messages de violences et de diabolisation contre le régime du Président Macky Sall. Et ainsi plus tard, tirer les dividendes politiques.



Pour reprendre ses propres mots, le Sénégal aurait pu connaître l'instabilité, le terrorisme et le djihadisme à l'image du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso’’. Mais, se réjouit-il, ‘’le président Idrissa Seck, par clairvoyance d'un homme d'État chevronné, a fait le choix d’éviter de faire courir ce risque à son pays connu et respecté partout pour sa démocratie exceptionnelle’’.



Pour Souleymane Ciss, ‘’ce choix pour la concorde nationale dans l'optique d'une meilleure gestion de la crise née de ce contexte néfaste, ne peut relever que du patriotisme de haut niveau. Cette haute conscience de l'État a sans doute contribué fort opportunément à préserver un Sénégal souverain et respecté, un Sénégal où le pouvoir s'obtient par les urnes et non par les armes ou la perte inutile en vies humaines’’.



C'est pourquoi, il considère qu’’’au moment de la passation du flambeau, il apparaît comme une évidence que la reconnaissance du peuple, et particulièrement celle du Président Macky Sall, devraient se traduire par le soutien à sa candidature, celle de la réconciliation et du développement’’.



‘’Il s'agirait là d'un renvoi de l'ascenseur absolument mérité envers quelqu'un qui a su mettre ses ambitions au service de l'intérêt vital de la Nation en faisant preuve de sacrifice de soi au moment où la nation en avait le plus besoin. Eu égard de tout cela, la Plateforme Idy Président 2024 en appelle à la reconnaissance du peuple sénégalais envers le président Idrissa Seck par un soutien massif à sa candidature. Celle de celui qui a déjà montré ses compétences au cœur de la République en ses qualités de ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation, ministre d'État Directeur de cabinet du président de la République, Premier ministre et président du Conseil économique, social et environnemental’’, conclut M. Ciss.



