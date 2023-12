Présidentielle : La Cap2024 annonce avoir déposé le dossier de candidature d’Alioune Sarr

La Convergence pour une alternative progressiste (CAP 2024), a annoncé avoir déposé au Conseil constitutionnel, le dossier de candidature d'Alioune Sarr à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



‘’ Nous venons de déposer le dossier de candidature du président Alioune Sarr, candidat de la Convergence pour une alternative progressiste (CAP2024) à l’élection présidentielle du 25 février 2024, conformément aux articles 29 de la Constitution et L.123 du code électoral ’’, a déclaré Mamadou Soukey Ndiaye, mandataire national de la CAP24.



Alioune Sarr est un ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens, issu des rangs de l’Alliance des forces de progrès (AFP), une formation de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY).



Dans un communiqué transmis à l’APS, le mandataire national de la CAP24 explique que le projet de société de la candidature ‘’ du président Alioune Sarr, est bâti autour du projet de reconquête de notre souveraineté ’’, pour » un Sénégal moderne, un Sénégal nouveau et un Sénégal pour tous ».



Il vise » une nouvelle gouvernance et la refondation de la République; la promotion du capital humain et l’économie du savoir; un développement économique, social, culturel et sportif; une gestion optimale de l’environnement et des changements climatiques; une diplomatie qui trouve son originalité dans sa fonction promotrice de développement ; une coopération nationale, aux côtés d’une sécurité garante de notre stabilité intérieure et extérieure ».











Aps