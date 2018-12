Présidentielle 2019 - Le Professeur de droit Ndiack Fall relance Khalifa Sall dans la course

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Décembre 2018 à 16:37

IGFM- C’est une sortie de plus du professeur de droit, Ndiack Fall. Suite à l’imbroglio judiciaire dans lequel sont plongés les Sénégalais dans l’affaire Khalifa Sall. Sera candidat ou ne sera pas candidat ? Le Professeur de droit dans un entretien accordé à nos confrères du journal Les Echos, explique que les chances de l’ex-maire de Dakar de se présenter à la Présidentielle restent intactes. «D’ici le 20 janvier, ça m’étonnerait qu’il puisse y avoir une décision irréversible», dit-il dans un entretien paru dans l’édition du jour dudit quotidien.



Et puis, le professeur de droit explique que si par extraordinaire, Khalifa Sall remportait l’élection présidentielle, le suffrage universel étant au-dessus de tout, il sortirait de prison et deviendrait président de la République. Seulement, on n'en est pas encore là.















IGFM

