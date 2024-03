Présidentielle: Le mouvement Agir ensemble pour Matam, appelle à voter massivement pour le candidat Bassirou Diomaye Faye

DECLARATION DU MOUVEMENT « AGIR ENSEMBLE POUR MATAM »



Réuni en Assemblée générale ce jour, le comité directeur du Mouvement « AGIR ENSEMBLE POUR MATAM » a examiné la situation politique nationale, marquée par la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024 et à pris la résolution :



1. Considérant que notre pays vit une crise institutionnelle sans précèdent, avec un pouvoir exécutif qui écrase de tout son poids le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, faussant par ricochet, le jeu démocratique.



2. Considérant que notre cher pays vit une crise économique sans précèdent, malgré ses multiples richesses minières, notamment or, phosphate, gaz, pétrole, etc.



3. Constatant que la jeunesse sénégalaise dans sa grande majorité, est « frappée de plein fouet » par un chômage massif et endémique, offrant ainsi comme seule alternative un exode par milliers vers la mer et les forêts du Nicaragua, espérant ainsi rejoindre l’Europe ou les Etats-unis pour un avenir meilleur.



4. Constatant que l’échec de l’APR et de BENNO BOKK YAKAAR est visible et indiscutable, après 12 années de pouvoir.



5. Estimant qu’il est nécessaire d’opérer une rupture et une alternance véritable, qui permettront au Sénégal de repartir sur de nouvelles bases émergentes et de développement.



6. Ainsi, le Mouvement AGIR ENSEMBLE POUR MATAM appelle ses membres, sympathisants, amis et parents à voter massivement pour le candidat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………