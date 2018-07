Présidentielle : Les forces et faiblesses du candidat Haguibou Soumaré Candidat déclaré à la prochaine présidentielle de février 2019, Hadjibou Soumaré, ancien ministre du Budget, Pm et président de la Commission de l’Uemoa, dispose de forces et faiblesses. Passant sa candidature au laser, le journal SourceA livre les impressions de deux analystes politiques.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Juillet 2018 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon Momar Diongue, l’ancien Pm « dispose d’une force de frappe financière très lourde qui augmente ses chances et son poste d’ancien patron de la Commission de l’Uemoa a été une occasion pour lui de tisser un réseau d’amitiés qui va lui faciliter le financement de sa campagne électorale ». Alors que, pour Momar Seyni Ndiaye le candidat a le profil parfait mais il traine des manquements. A l’en croire, « l’ancien Pm n’a pas de leadership fort et n’est pas connu du grand public ». Un réel handicap d’autant que, rappelle-t-il, « les sénégalais ne votent pas pour quelqu’un qu’ils ne connaissent pas ».



NETTALI.SN

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook