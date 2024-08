Présidentielle Mauritanienne : Biram Dah Abeid, arrivé 2e détaille à la presse sénégalaise un hold up électoral Le député anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, arrivé 2e à la dernière présidentielle mauritanienne du 29 juin dernier avec la coalition Biram Président 2024 composée de 13 partis politiques a rencontré la presse hier après midi au siège de l’ONG Jamra.

Il qualifié de hold up électoral de la dernière présidentielle, expliquant que ses mandataires dans certains bureaux de votes ont été brutalisés et chassés. il continue de nier la victoire du président Mauritanien Ghazouani.

Écoutons : Biram Dah Abeid ,leader de l'IRA .

C'est au micro de Marieme Soda Ndiaye et Ma Oumy Laye



Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 12:07



