Présidentielle : Sidiki Kaba promet d’assurer la sécurité de tous les candidats lors de la campagne électorale

“M. le Premier ministre, vous êtes un candidat et je tiens à vous rassurer et ainsi qu’à tous les autres candidats, que l’Etat prendra toutes les dispositions pour protéger tous les candidats lors de la campagne électorale”, a-t-il déclaré à l’endroit de son prédécesseur, Amadou Ba.



Sidiki Kaba, précédemment ministre de l’intérieur, s’exprimait lors de la cérémonie de passation avec M. Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, mouvance présidentielle) déchargé de ses fonctions, à l’occasion de la dissolution de son gouvernement, par le président Macky Sall.



“C’est un sentiment de bonheur qui m’habite aujourd’hui. M le Premier ministre, je vous ai vu à l’œuvre, je m’en inspirerai et je ferai en sorte que les objectifs fixés soient atteints”, a promis M. Kaba.



Le nouveau PM a salué les qualités d’homme d’Etat du président de la République Macky Sall.



Il a loué aussi l’ensemble des démarches entreprises par le président Macky Sall pour la tenue de l’élection présidentielle en mettant sur pied un cadre de dialogue et de réconciliation.



“Nous sommes à un tournant de notre pays. Beaucoup pensaient que le Sénégal allait sombrer, mais notre pays a été résilient”, s’est-il félicité.