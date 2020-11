Présidentielle USA: Youssou Ndour estime que l'élection de Joe Biden suscite de grands espoirs pour... Le président du Conseil d’administration du Groupe Futurs Médias (GFM), Youssou Ndour a tweeté pour féliciter le président nouvellement élu aux Etats-Unis, Joe Biden.

“Félicitations à@JoeBiden Prochain Président des États-Unis et au Peuple Américain“, a tweeté Youssou Ndour.



Selon le président du Conseil d’administration du Gfm, il s’agit d “une élection palpitante et qui suscite de grands espoirs pour le monde et en particulier dans les relations entre l’Amérique et l’Afrique. YN“.



