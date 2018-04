Présidentielle de 2019: Le marabout Thierno Aliou Thiam dément soutenir la candidature de Macky Sall

Le marabout Thierno Aliou Thiam de Ourossogui dément avoir annoncé son soutien à la candidature de Macky Sall ou encore prédit la victoire de ce dernier à la présidentielle de 2019. Il précise qu'il est un chef religieux équidistant des différents acteurs politiques.



« Les journaux de la presse écrite et en ligne ont dit que le marabout a prédit la victoire de Macky Sall en 2019. Le marabout n’a jamais tenus de tels propos. Au contraire, il a prié pour l’ensemble des Sénégalais y compris ceux des pays voisins. Que la paix et la quiétude règnent en Guinée, en Gambie, au Mali… » a dit à la RFM, Saliou Thiam, porte-parole de la famille, par ailleurs membre du Comité l’organisation de la « ziarra » du marabout.



M. Thiam soupçonne les hommes politiques de se servir de la presse pour véhiculer de telles informations. « On a rencontré le Khalife mercredi dernier pour discuter sur l’aspect communicationnel. Parce que l’année dernière, on a constaté les mêmes faits. Les hommes politiques attribuent le plus souvent de tels propos au Khalife », souligne-t-il. « Seul Dieux sait ce qui adviendra demain. C’est ce que Thierno Aliou nous a dit ce jour. Il est là pour toutes les figures politiques de ce pays. Qu’ils soient de l’Apr, du Pds, de l’Afp.»