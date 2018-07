Présidentielle de 2019: Macky Sall investi le 1er décembre

Candidat à sa propre succession, le Président Macky Sall sera investi le 1er décembre prochain. L’As qui donne l’information, précise que la mouvance présidentielle va se donner rendez-vous dans un lieu à Dakar pour organiser en grande pompe, cette investiture. Il faut dire que depuis quelques jours, l’Alliance pour la République (Apr) prépare activement la présidentielle de 2019 en mettant en place différents programmes.



Aminata Touré qui s’occupe du parrainage et de la mobilisation est à pied d’œuvre sur le terrain.

L’envoyée spéciale du président de la République a déployé des équipes pour former des responsables de l’Apr à la collecte de signatures.



Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Apr avait mis en place 5 pôles confiés à des proches de Macky Sall : "Programme" (Premier ministre Mahammed Dionne), "Organisation du 2e Congrès" (ministre d'État Mbaye Ndiaye), "Suivi de l'organisation du congrès de l'Internationale libérale à Dakar" (Me Oumar Youm), "Communication" (El Hadji Kassé), et donc, "Mobilisation et parrainage" (Mimi Touré).