Présidentielle de 2019: Mor Ngom trouve "utopique" la candidature d'Aïda Mbodj

Le ministre-conseiller Mor Ngom trouve «utopique » la candidature d’Aïda Mbodj. La députée et présidente du mouvement « And Saxal Liguey » qui procédait samedi dernier, au lancement de sa campagne de collecte de signatures, avait déclaré son intention de se présenter à la présidentielle de 2019.



«Aïda Mbodj sait qu’elle ne représente plus absolument rien dans ce département. Franchement, c’est utopique qu’elle veuille nous dire qu’elle est candidate à l’élection présidentielle», fait remarquer M. Ngom.



Pour lui, si Aïda Mbodj ne manquait pas de courage, elle aurait dû faire sa déclaration de candidature dans sa base politique, Bambey. « L’ancien ministre de rajouter une couche : «Nous sommes au cœur du Baol et tantôt, on nous disait qu’il y avait une Lionne qui, par peur d’être écrasée, est allée, je ne sais où au Sénégal pour déclarer sa candidature.»