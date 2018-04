Présidentielle de 2019 : Sidy Lamine Niasse candidat ! Retournement de situation ! Le Président directeur général du groupe Wal Fadjri, qui a toujours soutenu que le pouvoir politique ne l’intéresse pas, a changé d’avis. Il est aujourd’hui dans une dynamique de conquête du pouvoir et entend se présenter à la présidentielle de 2019.



L’information n’a pas encore filtré. L’intéressé déroule son plan sans tambour ni trompette. Mais walfnet tient de sources dignes de foi, que Sidy Lamine Niasse a changé de fusil d’épaule. Lui qui a toujours évité le chemin politique, est en train de se retrousser les manches en vue d’un grand bond. Dans sa ligne de mire, la prochaine présidentielle.



D’ailleurs, il nous revient que ce weekend, il a été à Kaolack où il a rencontré des dignitaires qu’il a informé de sa volonté de ne « plus laisser faire ». Un contact, qui a pris part à une de ces rencontres, renseigne que Sidy Lamine, très remonté contre la condamnation de Khalifa Sall et exaspéré par la démission du juge Ibrahima Déme, a fait état de l’échec de la classe politique qui, selon lui, risque de mener le pays vers des lendemains plus qu’incertains.



Et, a-t-il ajouté, puisque certains guides religieux semblent avoir démissionné en laissant les populations à la merci des hommes politiques, il a décidé de porter le flambeau. A ceux qui lui ont fait remarquer que son engagement pouvait ternir son image de guide religieux, Sidy Lamine a rétorqué en donnant l’exemple du Prophète (PSL), qui a été et chef de guerre et chef d’Etat.



Selon toujours notre source, le patron de Wal Fadjri veut s’ériger en candidat du peuple. Il a aussi expliqué compter sur les Sénégalais pour réunir, et la caution et les signatures. Car, convaincu que Macky Sall va finir par imposer le système de parrainage. « Je peux même avoir cent mille signatures », aurait-il déclaré.



Reste maintenant à savoir si Sidy Lamine Niasse ira jusqu’au bout de sa logique, en se frottant à Macky Sall dont il n’a cessé de dénoncer sa gestion du pouvoir.













