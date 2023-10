Présidentielle de 2024: Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien Premier Ministre se lance dans la course À l'approche de l'élection présidentielle du 25 février 2024, l'ancien Premier Ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, a tenu une conférence de presse, ce mercredi 04 septembre 2023, pour adresser un message aux Sénégalais. Dans une déclaration de candidature, le Président du Parti Démocratie et République (D&R) a exprimé son engagement à conduire le pays vers un avenir meilleur.

M. Soumaré a souligné dans son discours, l'importance de cette élection en tant que moment décisif pour le peuple souverain du Sénégal. Il a rappelé que le choix du prochain président de la République serait crucial pour les cinq prochaines années et que c'était le moment propice pour évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent. Il a reconnu les avancées significatives sous l'actuel chef de l'État mais a également noté qu'il restait beaucoup à accomplir, en particulier pour lutter contre l'extrême pauvreté qui touche une grande partie de la population.



L'une des pierres angulaires de son discours était la géopolitique. M. Soumaré a souligné l'importance de comprendre les relations internationales, y compris les rapports de force, les zones d'influence et les conflits, dans un monde de plus en plus interconnecté. Il a appelé à la réconciliation envers les jeunes détenus, affirmant que cela renforcerait l'autorité et la respectabilité de l'État.



Fort de son expérience en tant que Premier Ministre et Président de la commission de l'UEMOA, M. Soumaré a déclaré qu'il comprenait les défis auxquels sont confrontés les citoyens les plus vulnérables. Il a insisté sur la nécessité pour le futur président de ne pas être inexpérimenté dans la gestion de l'État et d'agir en toute connaissance de cause dès l'annonce des résultats électoraux.



M. Soumaré a appelé tous les Sénégalais, quel que soit leur statut, à lui faire confiance et à choisir son leadership lors de l'élection présidentielle. Il a encouragé l'unité autour d'un projet de développement pour le pays, en mettant en avant le parrainage citoyen pour aller à la rencontre de la jeunesse, des femmes et des travailleurs, tout en réaffirmant son respect pour la jeunesse sénégalaise et son potentiel à contribuer positivement à l'avenir du pays.



Cheikh Hadjibou Soumaré a accepté le défi de servir le Sénégal en tant que président de la République avec humilité. Il a appelé à la confiance du peuple et a exprimé sa volonté de travailler pour un Sénégal meilleur, mettant en avant l'unité, la responsabilité et le respect envers toutes les couches de la société.



