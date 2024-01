Présidentielle de 2024: Moussa Sow joue un rôle clé dans la sécurisation de l'électorat du département de Lingère Moussa Sow, membre influent de l'Alliance pour la République (APR) dans le département de Lingère et président de la convergence des Jeunes Républicains (COJER), est désormais une figure incontournable pour consolider l'électorat de Benno Bokk Yakkar dans le département de Linguère.

Depuis plusieurs mois, le jeune dirigeant politique, Moussa Sow, a travaillé en silence à réorganiser la base, à revitaliser les militants et à mobiliser la jeunesse, qu'il a énormément soutenue depuis sa nomination à la tête de la COJER. Face aux candidats à la présidentielle tels qu'Aly Ngouille Ndiaye et Habib Sy, il est crucial de souligner que la demande de proximité politique du pouvoir est primordiale pour éviter toute surprise lors de l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Moussa Sow a rapidement compris les enjeux et, malgré son rôle de responsable de la jeunesse, il a organisé une excellente mobilisation le 11 janvier 2024 au cœur du département de Lingère, allant au-delà du simple exemple des ministres, afin de démontrer l'importance d'une animation politique régulière pour maintenir l'unité de l'électorat de Benno Bokk Yakkar.



Ainsi, le jeune dirigeant Moussa Sow donne le coup d'envoi pour que d'autres responsables politiques de la majorité, disposant de ressources considérables, rejoignent le terrain et appliquent les directives énoncées par le président Macky Sall : proximité envers les militants, ouverture et écoute attentive des besoins de la population. L'engagement de Moussa Sow a été une agréable surprise pour de nombreux membres sages du parti et a clairement démontré que le coordinateur national de la COJER est le seul jeune sur lequel on peut compter pour consolider l'électorat de ce département et assurer une victoire sans équivoque à Amadou Ba le soir du 25 février 2024.

















