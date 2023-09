Présidentielle de 2024 : S’unir, première urgence de l’opposition face à Benno

Tous les chefs de partis ou coalitions de partis espèrent avec cette présidentielle de 2024, gagner la confiance des électeurs. Dans la longue liste des candidats qui ont décidé d’en découdre avec le candidat de Macky Sall en février 2024, figurent son désormais ex-ministre de l’agriculture, Aly Ngouye Ndiaye, ses ex-Pm Abdou Mbaye, Mimi Touré, son ex-ministre, Malick Gakou, mais aussi des opposants radicaux comme Bougane Guèye, Ousmane Sonko, des opposants réhabilités comme Karim Wade, Khalifa Sall, Idrissa Seck etc.



À côté de ces membres de la classe plus ou moins vieille de la politique du pays, se trouvent ceux qui ont réussi le pari de se faire une place à l’Assemblée nationale comme le Pur ; Mamadou Diop Decroix etc... Quoi qu’il en soit, pour ces joutes qui vont être âprement disputées, l’opposition a le choix d’y participer à l’unisson ou en ordre dispersé.



À défaut d’être unie, la réduction des candidats de l'opposition dans une aussi importante élection, devrait changer la donne au niveau des partis d'opposition qui montreront qu'ils peuvent s'unir. C’est dire que l’unité est un défi pour elle, qui s'efforce de mobiliser son électorat.



La nécessité de s’unir autour de 2 ou 3 candidats



En plus, pour mieux convaincre les électeurs, n’est-il pas temps de regarder la réalité en face, afin que les différents courants de l'opposition sénégalaise concluent un pacte ? Pour cela, les partis d'opposition devront effectivement négocier des accords de désistement. Même si cela ne sera pas suffisant pour que l’opposition gagne l’élection, c’est un avantage et de grandes chances de remporter le scrutin.



Dans la course à la présidentielle de 2024, ll est également annoncé les noms d’Haguibou Soumaré, Anta Ngom... Sauf invalidation pour parrainage, Thierno Alassane Sall sera candidat à la prochaine présidentielle sous sa propre bannière. S’il doit y avoir un candidat unique pour l’opposition en direction de la présidentielle de 2024, il sera trop difficile de sortir du lot un leader. C’est à cela que l’opposition sénégalaise s’est confrontée lors des élections passées. Mais avec 2 ou 3 voire 4, ça doit pouvoir se faire

Tribune