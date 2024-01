Présidentielle de février 2024 : Après Mimi Touré, Aïda Mbodji choisit Diomaye Faye

Après Mimi Touré, une autre candidate recalée a choisi le candidat d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye qui a été confirmé hier. Et c’est sans surprise que Aïda Mbodj a pris cette décision, lors de l’assemblée générale de son parti, convoquée à cet effet ce dimanche, à Bambey.



And saxal liguey était déjà sur la même ligne que le leader de l’ex Pastef. Et avec Yewwi askan wi, ils ont cheminé aux Locales, puis aux Législatives. Récemment, Aïda Mbodj a rejoint les Leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos).













Bes bi