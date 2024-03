Présidentielle du 24 mars : la coalition Abdourahmane Diouf rejoint Diomaye Président Sudquotidien.sn La coalition Abdourahmane Diouf a annoncé son ralliement à celle de Diomaye Président. L’annonce a été faite ce samedi par son leader, candidat recalé à cette élection. Pour justifier sa décision, Dr Abdouramane Diouf évoque deux raisons dont la première, c’était de choisir quelqu’un de l’opposition et qui essaie de changer le système. La deuxième raison, c’est qu’ il faut qu’il y ait des accointances programmatiques avec le candidat choisi.

La coalition Abdourahmane 2024 a officialisé samedi, son ralliement à celle de Diomaye Président. Face à la presse le leader du parti Awalé, a expliqué les raisons qui sous-tendent sa décision.



En effet, la première raison selon le président de la Coalition Abdourahmane 2024, « C’est que par notre trajectoire, nous considérons que depuis le 11 septembre 2013 que le président Macky Sall n’a pas pris la bonne direction. Il ne menait pas la barque Sénégal au bon port. Et, c’est pourquoi depuis dix ans que nous avons décidé d’être dans l’opposition et de le combattre avec des moyens légaux et pacifiques et de faire qu’il y ait une alternance au Sénégal. »



D’où l’intérêt d’après lui de « Choisir quelqu’un qui est dans l’opposition et qui essaie de changer le système. »



Le deuxième raison avancé par Dr Abdourahmane Diouf, « C’est qu’à Awalé nous avons théorisé ce que nous appelons le Consortium d’intérêt d’une part un groupement d’hommes politiques qui ne pensent qu’à leurs privilèges et d’autre part ce que nous appelons la génération d’idées qui est une génération afro-souverainiste, une génération qui travaille sur un principe de refondation et qui peut changer complètement la destinée du Sénégal. Après le choix du candidat de l’opposition il faut qu’il y ait des accointances programmatiques avec le candidat que nous avions choisi. Dans mon programme il y a le patriotisme économique.



Toutefois, afin de lever toute ambiguïté sur son choix, déclare le leader du parti Awalé, « Je précise que nous l’avons fait sous aucune condition. Nous l’avons fait aucune transaction, nous n’avons procédé à aucune négociation. Nous sommes venus les rejoindre parce que nous considérons que le projet dont ils sont porteurs peut amener au développement du Sénégal. »



