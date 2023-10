Présidentielle du 25 février 2024 : Le montant de la caution fixé à 30 millions F CFA Rédigé par leral.net le Lundi 2 Octobre 2023 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

A travers l'arrêté n°032006 du 25 septembre 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a fixé à la somme de 30 millions F Cfa le montant de la caution que doivent verser les candidats à la candidature pour pouvoir prétendre participer à l'élection présidentielle du 25 février prochain. C'est la Direction générale des élections (DGE) qui a donné l'information dans une note parvenue à la rédaction de lesoleil.sn. La même source de rappeler que cette somme doit être versée au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation (Cdc). Thiendella Fall rappelle aux partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes que ledit arrêté a également déterminé le nombre de documents de propagande pris en charge par l'Etat pour chaque candidat à ce scrutin. Dans les conclusions issues du récent dialogue politique, il a été retenu que ce montant ne dépasserait pas 30 millions de F Cfa. A rappeler que pas moins de 126 Sénégalais ont fait retirer des fiches de parrainage, à la date du 29 septembre dernier. S.G



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-du-25-fevrier-2...

