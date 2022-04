Présidentielle française à Dakar : Emmanuel Macron battu par Mélenchon (Document) Hier, dimanche, les Français résidant à Dakar ont sacrifié au vote de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendre la tête pour le deuxième tour. Mélenchon a ravi cependant la vedette aux autres candidats à Dakar.

Le communiqué du Consulat de France dont Leral a copie, fait état de 16168 électeurs inscrits à la clôture du scrutin, pour un nombre de votants de 4 798, nombre de suffrages exprimés 4 756, nombre de bulletins et d'enveloppes annulés 13 et le nombre de bulletins blancs 29.



Pour les sept (7) candidats en lice, l'écart a été trop grand entre Jean Luc Mélenchon, le Président sortant, Emmanuel Macron et les autres.



Emmanuel Macron a récolté 33,96% de suffrages avec 1 615 français qui ont voté pour lui, là où Mélenchon a obtenu 38,64% pour 1 838 votants.



Eric Zemmour et Marine Le Pen suivent respectivement, avec 7,86 % et 6,14%.

