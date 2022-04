Présidentielle française à Dakar : Emmanuel Macron battu par Mélenchon (document) Hier, dimanche, les Français résidant à Dakar ont sacrifié au vote de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendre la tête pour le deuxième tour. Mélenchon ravit cependant la vedette aux autres candidats à Dakar.

Le communiqué du Consulat de France dont Leral a copie fait état de 16168 électeurs inscrits à la clôture du scrutin, pour un nombre de votants de 4798, nombre de suffrages exprimés 4756, nombre de bulletins et d'enveloppes annulés 13 et le nombre de bulletins blancs 29.



Pour les sept (7) candidats en lice, l'écart a été trop grand entre Jean Luc Mélenchon, le Président sortant, Emmanuel Macron et les autres. Emmanuel Macron a récolté 33,96% de suffrages avec 1615 français qui ont voté pour lui, là où Mélenchon a obtenu 38,64% pour 1838 votants.



Eric Zemmour et Marine Le Pen suivent respectivement avec 7,86 % et 6,14%.

