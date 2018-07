Présidents africains les plus suivis sur Tweeter : Macky Sall dans le Top 5

Lundi 16 Juillet 2018

Le Président Macky Sall a la cote sur… Twitter. Il est le cinquième chef d’État le plus suivi sur ce réseau social en Afrique subsaharienne. Il compte 695 375 followers, informe Le Soleil, qui cite le rapport 2018 du Twiplomacy produit par l’agence de communication Burson Cohn & Wolfe.

Le Président kényan, Uhuru Kenyatta, est le champion des chefs d’État d’Afrique au Sud du Sahara avec 3 millions 173 mille 394 abonnés. Les présidents rwandais et nigérian occupent respectivement les 2e et 3e places. Paul Kagamé est suivi par 1 millions 809 mille 866 comptes tandis que Muhammadu Buhari intéresse 1 million 442 mille 84 followers.

Cette étude, renseigne Le Soleil, a identifié 951 comptes (372 personnels et 579 institutionnels) des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des ministres des Affaires étrangères de 187 pays.

