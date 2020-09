Presse privée mais pas indépendante : l’activiste Abdoul Karim Guèye descend en flamme Aïssatou Diop Fall de TFM L’activiste Abdoul Karim Guèye remet au goût du jour le débat sur la presse privée et la presse indépendante. Dans cet entretien avec Leral TV, Karim Xrum Xax descend en flamme la journaliste de TFM Aïssatou Diop Fall, qui selon lui ne fait que défendre ce régime !

Dans cet entretien avec Leral TV Abdoul Karim Guèye n’y est pas allé de langue de bois en donnant son analyse sur les critiques souvent faites par notre consœur Aïssatou Diop Fall…



« Qu’est-ce qu’elle fait pour le Sénégal ? Elle ne fait que défendre, le régime, l’Etat , et elle est dans son rôle. Devant un plateau de télé si elle ose recommander de lire le livre de Thierno Alassane Sall, elle sera aussitôt renvoyée, le lendemain.



D'ailleurs que vaut l’analyse d’Aïssatou Diop Fall ?



Elle a essayé de donner sa lecture sur ma position et celle de Guy Marius Sagna, mais qu’elle sache que nous sommes sur la même longueur d’onde et partageons la vision de Sonko ». Voilà entre autres, les balles tirées par l'activiste Xrum Xax ..



En passant il a mis au défi, Aïssatou Diop Fall de dire que Sonko est le candidat idéal pour diriger ce pays…Entretien



