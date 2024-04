Prestation de serment : Ces termes que le Président Bassirou Diomaye Faye va prononcer

Comme tous ses prédécesseurs, le successeur de Macky Sall prononcera les termes prévus par l’article 37 de la Constitution qui stipule : « Le Président de la République est installé dans ses fonctions, après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique ».



Le serment est prêté dans les termes suivants :



« Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».



« Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel, qui la rend publique. »