Prestation de serment des avocats stagiaires de la promotion 2017: Le message fort du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye 14 avocats stagiaires de la promotion 2017, ont prêté serment, au Palais de Justice civile, ce mercredi 27 décembre. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye, a présidé cette cérémonie solennelle. A la suite de plusieurs mois de formation, ces impétrants de la promotion du « Batonnier Ely Ousmane Sarr» sont désormais des avocats. Au micro de Leral.net, Me Mbaye Guèye a exhorté les nouveaux avocats à « suivre l’exemple » de leurs aînés. Par ailleurs, il a tenu à les féliciter tout en les encourageant à apprendre davantage.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2017 à 22:48



