Présumé bradage foncier à Thiès: Les partisans de Talla Sylla clouent au pilori le Juge Ibrahima Dème, leur accusateur

Rapporté par le quotidien « Le Témoin », ils ont tenu, hier mercredi 24 juin, une série de points de presse, pour, disent-ils, apporter la réplique adéquate.



Pour sa sortie, le mardi 23 juin 2020, de l’ex juge Ibrahima Hamidou Dème, au nom du Cadre citoyen contre la spoliation foncière à Thiès regroupant plusieurs entités, sur « la boulimie et la prédation foncières ».



Une sortie qui a mis hors de leurs gonds les responsables de la mairie de Ville et des trois communes Thiès- Est, Thiès-Nord et Thiès-Ouest.

Selon le président de la Commission domaniale de ladite institution municipale, Dénaba Sall, « le combat sur la gestion foncière de la ville de Thiès est mené par des ’politiciens encagoulés, usés, périmés et dépassés »



Lesquels, dit-il, « prétextant des irrégularités et des illégalités par rapport aux terrains qui sont désaffectés et réaffectés à Thiès, se lèvent pour faire des accusations qui n’ont aucun fondement ».



Et l’officier d’état-civil d’accuser: « le juge Dème mène un combat personnel. Et ceux qui l’accompagnent ne sont pas au courant. En fait, un de ses oncles fait partie des Thiessois touchés par les désaffectations. C’est ça la vérité. Il a même déposé une plainte au niveau du tribunal. Maintenant, quand on saisit les tribunaux, il faut leur faire confiance. Nous sommes dans un pays de droit. Il ne faut pas saisir la justice et ensuite aller porter presse ».



Et de poursuivre : « l’ex juge Dème n’a pas de maturité politique et donc, il doit suivre les rangs et apprendre. Il doit aussi arrêter d’être arrogant et oublier qu’il a été juge une fois. Parce qu’aujourd’hui ,c’est un simple citoyen thiessois et sénégalais qui peut prétendre à des droits mais qui doit du respect à tout le monde et aux institutions de ce pays ».



Selon M. Sall, « la désaffectation ne souffre d’aucune irrégularité. La vérité c’est qu’au niveau de beaucoup de quartiers de Thiès notamment Grand Standing, Mbour I, Mbour II, Mbour 3, Nguinth, Medina Fall Extension, certains parcelles étaient devenus des dépotoirs d’ordures, tout simplement parce qu’elles n’étaient pas mises en valeur par les attributaires.



Donc la commission a pris ses responsabilités pour désaffecter ces parcelles là et les a réaffectées à d’autres personnes qui avaient fait la demande ».



S’agissant de la bretelle de l’entrée de Thiès sur l’avenue Caën, le Président de la commission domaniale de la Ville de Thiès renseigne que « ce sont deux titres fonciers. L’un de près de 12 ha immatriculé le 29 juin 1960 par Ndiaga Guèye né en 1902 à Thiès.



Ce même Ndiaga Guèye a cédé la parcelle à El Hadji Cheikh Ahmadou Mbacké né à Touba en 1913. La deuxième parcelle qui fait 3 ha immatriculé le 11 décembre 1961 par Abidine Kounta né en 1919, a été ensuite vendue à un certain Antoine Koisser, ainsi de suite jusqu’à ce qu’il se retrouve entre les mains de Cheikh Mbacké né à Touba.



Donc ce sont deux titres fonciers privés qui appartiennent à des familles ».



Dénéba Sall pense que « mêler la commission à une spéculation foncière par rapport à ces deux titres fonciers6là, c’est faire de l’amalgame ». il souligne que « l’ancien Juge Dème n’est pas allé vers l’information ou l’a fait sciemment pour des raisons politiciennes ».