Présumé scandale à la Sénélec: le SUTELEC sans masque ni gants, revient sur le tumultueux contrat appelé « AKILEEGATE » Pour le Syndicat Unique Des Travailleurs de L’électricité (SUTELEC), le scandale du contrat Senelec/AKILEE vient perturber notre confinement dû au COVID-19. Ce contrat signé en catimini, est pire que le coronavirus.

En effet, selon un communiqué parvenu à la Rédaction de www.leral.net, cette nébuleuse fait fi de tous les principes en matière de bonne gouvernance, notamment la transparence. En voici la teneur :

Ce gré à gré qui ne dit pas son nom, signé sur une période de 10 ans à l’encontre des intérêts de Senelec, risque de compromettre tous les efforts déployés jusqu’ici, pour assurer la continuité du service public de l’électricité.



Depuis la signature du contrat en février 2019, le SUTELEC n’a cessé d’alerter les autorités sur la nécessité de faire la lumière sur ce contrat, entre autres. De la rencontre avec M. Le Directeur Général en Mars 2019 au séminaire de Saly tenu en Mai 2019 en passant par la journée d’échanges avec le COMDIR, la Direction générale n’est toujours pas parvenue à apporter les réponses aux questions des travailleurs.



Par conséquent, dans le souci de préserver cet outil si indispensable pour le développement du pays, le SUTELEC n’a jamais lâché du lest pour que toute la lumière soit faite sur les conditions de ce contrat, taillé sur mesure.

Nos préoccupations s’articulaient autour des points suivants :

1. L’expertise de AKILEE sur le domaine de l’électricité notamment l’exploitation commerciale pour que le chiffre d’affaires de Senelec lui soit confié,

2. La pertinence et l’opportunité du contrat si on sait que Sénélec, en interne, regorge de compétences aptes à faire le travail confié à AKILEE,

3. Le respect des procédures en matière de passation de marchés,

4. L’impact du contrat sur l’outil de travail et sur les emplois,

5. Le statut de AKILEE au niveau de la Senelec.



Aujourd’hui, force est de constater qu’aucune réponse ne nous est parvenue tant du côté de la direction générale de Senelec que de AKILEE. AKILEE qui nous avait été présentée comme une filiale de Senelec, n’est rien d’autre qu’une start-up qui s’est transformée en une véritable entreprise, avec une prise de participation de Senelec à hauteur 34 %.



Pour rappel, l’actuel patron de AKILEE faisait partie du cabinet PMC chargé de l’audit de Sénélec. Ce qui présageait d’un plan savamment monté en vue de préparer un deal, mais c’est méconnaître l’engagement et la détermination du SUTELEC à préserver l’outil de travail.



Ainsi, le SUTELEC

• Lance un appel à tous les patriotes en général et aux travailleurs de Sénélec en particulier, pour faire bloc et ainsi barrer la route à ces déprédateurs, • Encourage la direction générale de Sénélec à utiliser les voies et moyens juridiques pour rompre ce contrat scandaleux,

• Exhorte les autorités étatiques à faire la lumière sur tous les contrats signés au niveau de Senelec (BLF, Smart-Sen, EDF-IN /Senelec, NSIC, EXCELLEC, etc. …),

• Demande aux avocats du diable qui ne sont mûs que par leurs intérêts personnels de se ressaisir et d’être du côté des travailleurs et du peuple sénégalais, et de prendre le train de l’histoire avant qu’il ne soit trop tard,

• Appelle toutes les organisations syndicales de l’entreprise à dire NON,

• Demande enfin à tous les travailleurs de se mobiliser et de se tenir prêts afin de faire face à cette forfaiture.











Le Secrétariat

